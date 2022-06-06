Оценены перспективы элитного туризма в России

РСТ: элитный туризм в России смог выдержать коронавирусные ограничения и готов развиваться

Деловой и элитный туризм в России выдержал пандемию коронавируса и готов к дальнейшему развитию. Такую оценку дали эксперты туротрасли, сообщает «Секрет фирмы».

По словам руководителя комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, в российском VIP-туризме пока нет большой конкуренции. Он пояснил, что в стране не хватает качественного номерного фонда — например, гостиниц, которые были построены или отремонтированы в последние 10 лет, а также управляются профессиональным менеджментом. В связи с этим специалист назвал этот сегмент наиболее перспективным для инвесторов.

При этом директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко считает, что поскольку в России есть обеспеченные граждане, существует и перспектива развития элитных путешествий. «Необходимость прямого общения и деловых поездок говорит о том, что перспективы восстановления делового туризма в России огромны», — добавил он.

В заключение специалисты напомнили, что иностранным путешественникам стало гораздо сложнее добираться до России и путешествовать по территории страны. Подобные ограничения напрямую влияют на ситуацию с туризмом, поэтому, как подчеркнули эксперты, для восстановления турпотока необходимы полное снятие всех ковидных запретов, а также создание и возобновление логистических цепочек.

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), поток туристов, которые предпочитают дорогой отдых за границей, ранее резко сократился из-за нестабильной ситуации с выездным туризмом. По данным организации, за первые два месяца 2021 года россияне совершили около полутора миллионов поездок в зарубежные страны, из которых около 15 процентов пришлись на элитный туризм. Однако теперь богатые соотечественники все реже хотят ездить в другие страны — в марте-апреле 2022 года количество российских VIP-туристов за границей снизилось в три раза.