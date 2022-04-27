Богатые россияне резко расхотели отдыхать за границей

АТОР: количество российских VIP-туристов за границей сократилось в три раза за год

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), поток туристов, которые предпочитают дорогой отдых за границей, резко сократился из-за нестабильной ситуации с выездным туризмом. Об этом сообщает Forbes.

По данным организации, за первые два месяца 2021 года россияне совершили около полутора миллионов поездок в зарубежные страны, из которых около 15 процентов пришлись на элитный туризм. Однако теперь богатые соотечественники все реже хотят ездить в другие страны — в марте-апреле 2022 года количество российских VIP-туристов за границей снизилось в три раза.

«Выездной VIP-туризм сильно просел. Во-первых, сократился выбор стран. Но основная причина другая — предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний, которые решили этой весной не отправляться на отдых из-за непредсказуемой ситуации и потому что "некого оставить на хозяйстве". И, конечно, они не решились отправить свои семьи с женами и детьми, опасаясь, что те могут застрять в чужой стране на неопределенный срок», — объясняет тенденцию исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

При этом специалист отметила, что на внутреннем рынке люксовый туристический сегмент не сократился, за исключением отелей в городах, где работа аэропортов в настоящее время приостановлена, таких как Анапа, Геленджик и Симферополь. По словам Ломидзе, богатые люди ставят в приоритет собственный комфорт, поэтому предпочитают отдых недалеко от дома, чтобы не тратить много времени на дорогу.

Ранее в апреле российские туристы резко перестали отдыхать за границей на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Так, в зарубежные путешествия на майские праздники в этом году отправится в 6-10 раз меньше соотечественников, чем за аналогичный период 2019 года. Например, продажи туров в ОАЭ за 2022 год снизились в пять-шесть раз, в Турцию — в шесть-семь раз, в европейские страны — в сотни раз.