Зеленский рассказал о лучшей гарантии разблокировки украинских портов

Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией разблокировки украинских портов

Поставки Украине противокорабельных систем смогут наилучшим образом гарантировать разблокировку портов страны. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил президент республики Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Мы получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии», — подчеркнул он.

По словам украинского лидера, киевские власти готовы вывезти зерно, однако для этого им необходим коридор безопасности.

Ранее в июне стало известно о схеме вывоза украинского зерна из Одессы при участии Турции. Согласно плану, Россия разрешит Турции заниматься разминированием в территориальных водах Украины. Кроме того, предполагается, что турецкие корабли будут сопровождать украинские сухогрузы до нейтральных вод — там их будут встречать российские военные моряки, которые займутся сопровождением судов через Черное море до Босфора, чтобы избежать провокаций.

При этом позже Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что несмотря на то, что Москве и Анкаре удалось согласовать разблокирование судоходства в Черном море для свободной перевозки украинской сельхозпродукции, Киев эту сделку пока не одобрил. По данным агентства, украинские власти опасаются, что разминирование территориальных вод сделает порты уязвимыми.