Билл Гейтс рассказал о своем компьютере

Билл Гейтс заявил, что пользуется компьютерами Surface от Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс признался, что пользуется продукцией своей компании. Об этом предприниматель рассказал в интервью журналу PC Magazine.

В разговоре с журналистами Гейтс отметил, что использует разные устройства в зависимости от того, где он находится. В офисе миллиардер работает на складном смартфоне с большим экраном — Samsung Galaxy Z Fold 3. Дома у предпринимателя находится моноблок Surface Studio 2, а в поездках основатель Microsoft использует ноутбук Surface Laptop 4.

«Я склонен использовать большой экран чаще, чем большинство людей, потому что мне нравится отправлять большие электронные письма и читать большие документы и исследовательские работы», — отметил Билл Гейтс. Предприниматель добавил, что он не так активно пользуется смартфонами, как представители молодого поколения, но сочетание телефона и компьютера, по словам автора, «работает хорошо».

В интервью Гейтс предсказал развитие искусственного интеллекта и цифровых двойников, которые будут помогать людям выполнять различную рутинную работу. Предприниматель считает, что в будущем получат распространение очки с технологией дополненной реальности, которые смогут заменить компьютеры.

В конце мая, общаясь с посетителями Reddit, Билл Гейтс назвал свой любимый смартфон. По словам основателя Microsoft, он использует складной аппарат Samsung Galaxy Z Fold 3.