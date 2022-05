Билл Гейтс назвал свой любимый смартфон

Билл Гейтс заявил, что пользуется смартфоном Samsung Galaxy Z Fold 3

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о любви к складным устройствам. Любимую марку аппарата предприниматель назвал во время сессии вопросов и ответов (AMA, Ask me anything) на Reddit.

На вопрос посетителя площадки, каким телефоном пользуется Гейтс, предприниматель ответил, что предпочитает экосистему Android. «У меня Samsung Galaxy Z Fold 3», — заметил миллиардер. При этом Билл Гейтс отметил, что благодаря форм-фактору аппарата использует девайс одновременно в качестве смартфона и портативного компьютера. Также основатель Microsoft сообщил, что время от времени пользуется разными телефонами.

Многие пользователи в комментариях посетовали относительно того факта, что Microsoft остановила разработку смартфонов на базе Windows. «Мне не нравится ни iOS, ни Android, но я должен выбрать один из них. Это больно!» — заявил пользователь под ником maxxyang. «У Windows Phone было немало преданных поклонников», — подчеркнул посетитель площадки под ником OttomateEverything.

Журналисты издания Android Authority отметили, что Гейтс пользуется смартфоном Samsung вместо разработанного Microsoft Surface Duo 2. Однако авторы напомнили, что корейская и американская компании давно сотрудничают в сфере мобильных устройств.

В марте 2021 года Билл Гейтс выбрал Android в качестве наиболее удобной экосистемы. «Некоторые производители Android-смартфонов предварительно устанавливают ПО от Microsoft, и это облегчает мою жизнь», — подчеркнул предприниматель.