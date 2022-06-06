Нефролог предупредила о последствиях ежедневного питья гранатового сока

Врач Бердникова предупредила, что стакан гранатового сока в день грозит отрыжкой и запором

Врач-нефролог Ольга Бердникова предупредила о последствиях тех, кто хочет следовать советам выпивать по стакану гранатового сока в день. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

Бердникова предупреждает, что перед тем, как начать пить гранатовый сок в общеукрепляющих целях, нужно посоветоваться с врачом и определить, какой объем напитка будет допустим для конкретного человека. Ежедневное питье такого сока, продолжает врач, может грозить неприятными последствиями.

«Связано это с тем, что гранатовый сок — это очень сильнодействующее вещество. Там содержатся вяжущие компоненты — танины, поэтому при резком начале приема гранатового сока это может приводить к дискомфорту, появлению изжоги и отрыжки и даже к запорам», — объясняет нефролог.

Оздоровление организма врач советует начинать с разбавленного сока — полстакана воды на полстакана сока.

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