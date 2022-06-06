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Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на Украину

Глава Чечни Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на Украину

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев. Это специалисты, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, рассказал он в Telegram.

По словам главы республики, для получения соответствующих навыков добровольцы съехались в РУС почти из каждого региона. Кроме того, общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оснастил их современным вооружением и экипировкой, добавил он.

Ранее Кадыров опубликовал видео, которым снова подтвердил взятие под контроль войсками России жилой зоны города Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР). На кадрах советник по силовому блоку Апты Алаудинов показал здание городского СБУ и общался с продавцами в магазине.

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Сергей Истомин
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