Глава Чечни Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке из Грозного на Украину новой группы добровольцев. Это специалисты, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, рассказал он в Telegram.

По словам главы республики, для получения соответствующих навыков добровольцы съехались в РУС почти из каждого региона. Кроме того, общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оснастил их современным вооружением и экипировкой, добавил он.

Ранее Кадыров опубликовал видео, которым снова подтвердил взятие под контроль войсками России жилой зоны города Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР). На кадрах советник по силовому блоку Апты Алаудинов показал здание городского СБУ и общался с продавцами в магазине.