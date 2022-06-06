Врач перечислила самые опасные для детей продукты

Нутрициолог Ольга Ильичева: сахар на несколько часов снижает иммунитет ребенка

Нутрициолог Ольга Ильичева перечислила самые опасные для детей, особенно дошкольного возраста, продукты. О том, чем лучше не кормить детей, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметила, что у детей есть довольно много физиологических отличий от взрослых: у них иначе происходят процессы пищеварения и недостаточно развит иммунитет. Некоторые продукты особенно критичны для детей в раннем возрасте.

Самым опасным продуктом эксперт назвала сахар. Сославшись на исследования американских ученых, Ильичева рассказала, что четыре ложки сахара на четыре-шесть часов снижают иммунитет ребенка. Сахар блокирует способность нейтрофилов поглощать вирусы и бактерии, и делает организм более чувствительным к инфекции. При этом иммунитет одинаково реагирует на любой вид сахара, будь то фруктоза, глюкоза, мед или фруктовый сок.

«Поэтому на втором месте по негативному воздействию на ребенка находятся фруктовые соки. К примеру, стакан виноградного сока содержит примерно 30 граммов или три столовых ложки сахара. И избыток меда или фиников также не принесет ребенку пользы», — предупредила родителей нутрициолог.

По словам эксперта, классический белый сахар в составе кондитерских изделий также может быть причиной перепадов настроения, капризов и гиперактивности. Резкое увеличение уровня сахара в крови вызывает выброс инсулина, и при избытке простых углеводов его производится много. Сначала у ребенка возникает гипервозбуждение, а после резкого падения сахара крови — усталость и раздражительность.

«На третье место можно поставить “детские десерты”: творожные сырки в шоколадной глазури, — добавила специалист. — Производители могут говорить о пользе творога и содержащегося в нем кальция для зубов и костей, но в составе сырка как правило до 40 процентов сахара, а глазурь производится из шоколада низкого качества, с добавлением пальмового масла. Из 100 граммов творога ребенок действительно получит 10 граммов от суточной нормы кальция, но из 40 граммов творожного сырка, в котором более половины составляет жир и сахар, кальций усвоиться не может».

Кальций в сочетании с избытком жира превращается в кишечнике в нерастворимые мыла, и выводится из организма. Тот же сахар в составе продукта активно выводит кальций и магний из детского организма для нейтрализации негативных эффектов, уточнила нутрициолог.

В рейтинг вредных продуктов для детей Ольга Ильичева внесла и картошку фри. «Она перегружает детскую пищеварительную систему, может вызвать воспаление поджелудочной железы. К тому же картофель в общепите обрабатывают от потемнения сульфитами, а они могут стать причиной аллергии», — раскрыла подробности она.

Нутрициолог добавила также, что фритюрное масло содержит избыток трансжиров, негативно воздействующих на нервную систему ребенка. Такие жиры являются причиной хронического воспаления, нарушения работы головного мозга. Мозг на 60 процентов состоит из жира, а трансжиры делают клеточную мембрану жесткой и непроницаемой, нарушая ее работу, объяснила она.

Родителям, которые хотят побаловать детей чем-то вкусным, специалист советует домашние сладости из орехов и кокосовой стружки, с добавлением кэроба и небольшого количества фиников или кураги. Клетчатка и полезные жиры сгладят вред от фруктозы, и дадут питание детскому мозгу, пояснила врач.

«Другая полезная альтернатива — шоколад из кэроба. Он имеет естественный сладковатый вкус. При отсутствии аллергии на масло какао — это полезная сладость, дающая энергию, — отметила Ольга Ильичева. — Альтернативой картофелю фри станут запеченные в духовке со сладкой паприкой дольки картофеля или батата. Порадуйте всю семью вкусным и полезным блюдом».

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