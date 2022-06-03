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Россиянам назвали безопасную дозу черешни

Терапевт Михайлова заявила о пользе черешни при лечении кашля и профилактике анемии

Фото: Simon Berger / Pexels

Врач-терапевт Инна Михайлова перечислила россиянам основные полезные свойства черешни и назвала ее безопасную суточную дозу. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» специалист отметила, что включение этой ягоды в рацион способствует комплексному улучшению здоровья.

Медик заявила, что в черешне содержится большое количество железа, необходимого для профилактики анемии, а также витамина В, который помогает облегчить одышку и симптомы астмы и позволяет ускорить лечение сильного кашля. Также, по словам Михайловой, эта ягода является источником калия, который необходим для контроля артериального давления и улучшения обменных процессов в организме.

Кроме того, диетолог утверждает, что регулярное употребление черешни в пищу приносит пользу пищеварительной системе и способствует профилактике запоров, а также предотвращает образование раковых клеток.

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Однако несмотря на внушительный список полезных свойств черешни, у нее есть и противопоказания. Диетолог подчеркнула, что этот продукт с большой осторожностью можно употреблять в пищу диабетикам и людям с болезнями желудочно-кишечного тракта из-за риска обострения недугов.

В заключение Михайлова напомнила, что даже здоровым людям, чтобы избежать расстройства стула, не стоит превышать рекомендованную норму употребления черешни, которая составляет 300 граммов ягод в сутки.

Ранее врач-эндокринолог Анастасия Тараско перечислила категории людей, которым нужно принимать витамин D круглый год. Специалист посоветовала пить его в профилактических дозах офисным работникам и людям, которые проживают в регионах России, где мало солнца.

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Наталья Обрядина
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