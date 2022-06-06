Российским мужчинам назвали причину их преждевременного старения

Профессор Владимир Хавинсон: семейные люди меньше подвержены стрессам и негативным мыслям

Вице-президент Геронтологического общества РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор Владимир Хавинсон и его коллеги назвали многолетнее отсутствие стабильных отношений одной из основных причин преждевременного старения российских мужчин. Об этом сообщает издание «Известия».

Эксперт уточнил, что семейные люди меньше подвержены стрессам и негативным мыслям. А вот одиночки, по его словам, постоянно будут забивать себе голову мыслями о различных болезнях или даже смерти. В результате это может привести к тому, что они просто потеряют смысл жизни и веру в себя, предупреждает Хавинсон.

«Когда мы изучали семьи долгожителей, особенно на Кавказе, то пришли к выводу, что там понятия одиночества не существует. Все живут в больших семьях. Одиночество, безусловно, фактор стресса. Человек — социальное существо. Жить одному крайне тяжело и сложно, поскольку именно семья является источником положительных эмоций», — объяснил Хавинсон.

Кроме того, он отметил, что помимо одинокого существования, ранее старение могут провоцировать неправильное питание, а также злоупотребление крепкими напитками и сигаретами.

Московский врач-терапевт Денис Прокофьев отметил, что женатые мужчины зачастую живут дольше, так как жены берут на себя заботу об их здоровье: продумывают сбалансированное меню, заставляют обратиться к врачу, следят за приемом препаратов. К тому же, по его словам, живущий в одиночестве человек не сможет вызвать скорую, если с ним случится что-то серьезное.

Практикующий психолог Ольга Елисеева считает, что благодаря семейной жизни у человека возникает есть чувство общности, нужности. «Большинству мужчин именно женщина дает смысл. Женщинам всегда что-то надо, да побольше. А как только желание исполняется, то сразу возникает новое. Такова природа женщин, и таким образом в браке они подгоняют мужчин», — объясняет она.

Психолог-сексолог Ольга Бавыкина согласилась с коллегой. Она считает, что, если мужчина живет один, то, как правило, у него нет цели, что его и губит.

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