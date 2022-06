Эксперт перечислила в буквальном смысле отравляющие жизнь привычки

ETNT: копить грязную посуду в раковине опасно для здоровья

Габби Мартин, супервайзер клининговой компании Bio Recovery, перечислила в буквальном смысле отравляющие жизнь привычки, о вреде для здоровья которых многие даже не догадываются. Ее слова приводит издание Eat This Not That! (ETNT).

По словам эксперта, одна из таких привычек — редкая смена губок для мытья посуды. «Микробиологи обнаружили, что губка содержит больше вредных бактерий, чем любой другой предмет в доме. Ее следует менять раз в неделю. Большинство людей забывают о ней до тех пор, пока она не придет в негодное состояние», — объяснила Мартин.

Следующей опасной привычкой эксперт назвала хранение грязной посуды в раковине. «Многие люди считают, что вымачивание посуды помогает лучше ее очистить, но это заблуждение. Если у вас есть привычка копить посуду в раковине в течение длительного периода времени, тогда вам придется более тщательно ее мыть. Раковина является скоплением вредных бактерий, которые рискуют оказаться на ваших тарелках. Подумайте о кишечной палочке», — призвала эксперт.

Не стирать тряпку после уборки и не чистить пульт — тоже токсичные привычки, влияющие на качество жизни, по мнению специалиста. «Обычно мы забываем о наличии пульта, пока не придется переключать громкость или канал на телевизоре. Мы перекладываем его, когда убираем, забывая при этом его чистить. При отсутствии регулярной чистки на пульте может скапливаться большое количество вредных бактерий», — подытожила Мартин.

