Блогер раскрыла способ очистить чайник до блеска с помощью одного фрукта

Express: чайник можно очистить от налета, прокипятив в нем лимон

Блогер и автор книг-бестселлеров об уборке Миссис Хинч (Софи Хинчлиф) раскрыла способ очистить чайник до блеска с помощью одного фрукта. Ее лайфхак, изначально опубликованный в соцсети, удачно опробовали журналисты издания Express.

На любой бытовой технике для кухни со временем появляется налет и накипь, долго оттирать которые приходится с помощью бытовой химии, однако Миссис Хинч рассказала, что с этим легко можно справиться с помощью лимона. По ее словам, этот популярный и недорогой фрукт быстро делает свою работу и абсолютно безвреден, в отличие от чистящих средств.

Блогер советует набрать в чайник воды чуть ниже минимальной отметки, положить туда нарезанный кружочками лимон и прокипятить его. После этого лимоны в чайнике с горячей водой надо оставить на полчаса.

Затем Хинчлиф рекомендует прокипятить чайник второй раз и прополоскать холодной водой. Блогер показала, что после этого известковый налет смывается сам и его не приходится оттирать. Для придания блеска чайник можно протереть тряпкой из микрофибры, добавила она.

Ранее эксперт по уборке назвала три способа избавиться от неприятного запаха в доме. Нужно очистить фильтр посудомоечной машины, вскипятить в кастрюле с водой лимоны, ваниль и розмарин, а также протереть стены в доме смесью из двух чашек теплой воды, столовой ложки белого уксуса и столовой ложки средства для мытья посуды.