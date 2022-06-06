Глава МИД Венгрии согласился с наличием психических проблем у Зеленского

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал заявления о психических проблемах у Зеленского

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал заявления спикера парламента страны Ласло Кевера о наличии психических проблем у президента Украины Владимира Зеленского. Его слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, в то время, как десятки тысяч венгерских граждан делали все возможное, чтобы помочь Украине, официальный Киев регулярно позволял себе неприемлемо высказываться о Венгрии, лгать и провоцировать Будапешт. Он подчеркнул, что украинская сторона ни разу не высказала благодарности вслух.

«Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены», — согласился Сийярто.

Ранее Кевер заявил, что действия Зеленского на посту главы государства, переживающего военное противостояние с Россией, выглядят странно. По его словам, украинский президент угрожает сторонам, от которых ожидает поддержки. В ответ Киев потребовал справку о состоянии психического здоровья самого спикера парламента Венгрии.