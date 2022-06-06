Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Венгрии согласился с наличием психических проблем у Зеленского

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал заявления о психических проблемах у Зеленского
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал заявления спикера парламента страны Ласло Кевера о наличии психических проблем у президента Украины Владимира Зеленского. Его слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, в то время, как десятки тысяч венгерских граждан делали все возможное, чтобы помочь Украине, официальный Киев регулярно позволял себе неприемлемо высказываться о Венгрии, лгать и провоцировать Будапешт. Он подчеркнул, что украинская сторона ни разу не высказала благодарности вслух.

«Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены», — согласился Сийярто.

Ранее Кевер заявил, что действия Зеленского на посту главы государства, переживающего военное противостояние с Россией, выглядят странно. По его словам, украинский президент угрожает сторонам, от которых ожидает поддержки. В ответ Киев потребовал справку о состоянии психического здоровья самого спикера парламента Венгрии.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Зеленский ответил на предложение Путина по вывозу украинского зерна
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с глубоким декольте
Значение договоренностей между Россией и Украиной по поставкам зерна объяснили
Россиянам назвали основные симптомы головной боли напряжения
В России начали производство нового ноутбука
Полиция начала искать обматерившего ребенка из-за желто-синего рюкзака мужчину
Отомстивший за смерть сына россиянин получил 14 лет колонии
Зеленский назвал возможного посредника в вопросе разблокировки украинских портов
Названы лучшие варианты перекусов
В США решили арестовать принадлежащие Абрамовичу самолеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.