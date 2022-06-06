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В Москве и Санкт-Петербурге пройдет летний фестиваль на крышах ROOF FEST

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет летний фестиваль на крышах ROOF FEST

Фото: ROOF GROUP

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет летний фестиваль на крышах ROOF FEST. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году в лайн-ап мероприятия войдут такие артисты, как Полина Гагарина, Диана Арбенина, Рита Dакота, группа «Фрукты», Therr Maitz, «Ночные Снайперы» и другие звездные исполнители.

9 июня московский фестиваль откроет грузинская певица жанра джаз-панк Теона Контридзе and band. Гости фестиваля также смогут посетить концерты группы «Фрукты», Евы Польны, Лолиты, Риты Dакоты и Monoplay. Площадками столичных концертов станут крыши Gipsy, Fantomas и клуба 1930 Moscow.

В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет на крыше с видом на Финский залив Roof Place. Организаторы планируют провести более 15 концертов и мероприятий. В июне на площадке выступят Диана Арбенина, «Ночные Снайперы» и группа 25/17. В июле пройдут концерты Евы Польны, Жени Любич, Риты Dакота, Лолиты, группы «Сурганова и Оркестр», Therr Maitz и Markul. Программа августа будет включать в себя выступления Вячеслава Бутусова и группы «Орден славы» и Ах Астаховой.

Гости фестиваля также смогут послушать лекции о музыке, посмотреть фильмы о родном городе и купить себе сувениры в магазинах локальных брендов.

В Москве ROOF FEST проходит в шестой раз. Для Санкт-Петербург новый сезон фестиваля станет одиннадцатым.

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Дениза Мацаева
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