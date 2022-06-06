Названы четыре простых правила быстрого засыпания

Врач Майкл Мосли: быстро заснуть помогут плотные шторы в спальне и четкий распорядок дня

Врач и телеведущий Майкл Мосли назвал четыре простых правила, которые помогут быстрому засыпанию. В беседе с ведущими подкаста BBC Newscast он отметил, что большинство людей пренебрегают советом спать не менее семи-восьми часов в сутки.

Первое правило, которое назвал Мосли, — спать только в темноте. Специалист рекомендовал повесить плотные шторы на окна спальни и при необходимости надевать маску для сна, потому что гормоны, которые вызывают сонливость, вырабатываются только в темноте. «Ранний рассвет — то, что вас будит, поэтому в июне мы спим меньше всего. Примерно на 25 минут меньше, чем зимой. И происходит это в первую очередь из-за воздействия света», — пояснил врач.

Второй совет — завести четкий распорядок дня и соблюдать его. По словам Мосли, засыпать и просыпаться необходимо в одно и то же время. Еще одно правило, которого стоит придерживаться всем, кому трудно заснуть, — правило 15 минут. Врач пояснил: «Если вы не заснули через 15 минут после того, как легли в кровать, встаньте и займитесь чем-нибудь скучным, пока не почувствуете сонливость, и только после этого возвращайтесь в постель».

В заключение Мосли посоветовал никогда не бездельничать в кровати. В ней, по его мнению, допустимо только спать и заниматься сексом. Это поможет мозгу научиться ассоциировать ее только со сном, а не с отдыхом, просмотром телевизора или видеоиграми.

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