Врач назвал правильный способ рассчитать личную суточную норму воды

Врач Длин заявил, что недостаток воды в организме снижает выносливость и мешает похудеть

Врач высшей категории Сергей Длин опроверг популярный миф о том, что ежедневно необходимо выпивать не менее двух литров воды. В беседе с Пятым каналом он назвал правильный способ рассчитать личную суточную норму жидкости.

Специалист заявил, два литра — цифра весьма условная, и людям с нормальным весом рекомендуется рассчитывать необходимый объем жидкости в день по формуле «30 миллилитров на один килограмм веса», чтобы избежать избытка или недостатка воды в организме.

Длин подчеркнул, что дефицит жидкости в организме негативно сказывается на самочувствии. По его словам, обезвоживание существенно снижает выносливость, особенно у тех, кто активно занимается спортом. Также пренебрежение дневной нормой потребления жидкости мешает похудеть. Медик пояснил: вода активирует липазу (один из ферментов пищеварительного сока — прим. «Ленты.ру»), которая участвует в переваривании жиров и влияет на жировой обмен в организме.

Длин напомнил, что важно пить достаточное количество воды, чтобы избежать желания утолить жажду газировкой, которая содержит большое количество сахара и приводит к задержке жидкости в организме. «Тем самым вода способствует тому, что человек улучшает свое питание. Поэтому воду пить полезно», — заключил врач.

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