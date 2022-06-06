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Стали известны подробности обстрела приграничного поселка в Курской области

Курский губернатор Старовойт заявил об отсутствии пострадавших при минометном обстреле ВСУ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино в Курской области сильно пострадал двухэтажный жилой дом — в нем посекло крышу, сильно выбиты стекла. Такие подробности стали известны губернатору российского региона Роману Старовойту, их он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, при украинском минометном обстреле никто не пострадал. Из-за атаки ВСУ повреждены хозяйственные пристройки рядом с двухэтажным домом, также сгорел автомобиль.

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Старовойт сообщил, что в результате обстрела есть повреждения на территории сахарного завода. Основной удар ВСУ наносили по местному мосту, добавил губернатор.

Об обстреле приграничного поселка Теткино в Глушковском районе Курской области стало известно утром в понедельник, 6 июня. Тогда Старовойт рассказал, что украинские войска наносили удары по мосту и местным предприятиям.

30 мая губернатор Курской области сообщил, что Минобороны России отправило в регион дополнительные силы — в их число входят войска и артиллерия, а также ракетные установки.

В Курской области до 8 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти российского региона продлили его в третий раз 24 мая. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что высокий уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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