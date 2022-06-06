РИА Новости: в Австралии возможны веерные отключения света на фоне энергетического кризиса

Жителей Австралии предупредили о риске веерных отключений света на фоне глобального энергетического кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Австралия долгое время оставалось страной с самыми высокими добычей и производством углеводородов. Однако резкое увеличение цен на мировых рынках привел к кризису локальных производств. Это вызвало «схлопывание промышленности».

Энергетические операторы Австралии сообщили, что население штатов Виктория, Южная Австралия и Тасмания могут ждать веерные отключения света, а также дефицит природного газа для бытовых и промышленных нужд. Жителям других регионов следует быть готовыми к вероятным задержкам поставок.

По словам руководителя крупнейшей австралийской газодобывающей компании Woodside Мега О’Нила, в ближайшее время миру придется столкнуться с худшим экономическим кризисом с 1970-х годов.

Ранее президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за проблем с производством электроэнергии и потенциальной нехватки мощностей. Решение принято «в связи с угрозами доступности мощностей для генерации электроэнергии, достаточных для удовлетворения ожидаемого спроса со стороны потребителей».