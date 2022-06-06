Названы главные угрозы для загородных домов в России

В «Страховке.Ру» рассказали, что наибольший ущерб частным домам наносят пожары и потопы

Наибольший ущерб частным домам россиян наносят пожары и потопы. Главные угрозы для загородных построек назвали специалисты сервиса «Страховка.Ру», пишет «Российская газета».

По словам директора по развитию компании Анжелики Симаковой, чаще всего имущество страдает от природных явлений — с этой проблемой связаны 45 процентов заявлений на выплаты. Чуть более редкими являются заливы (25 процентов) и пожары (15 процентов). Однако самый заметный ущерб и наибольшие выплаты бывают, как правило, при пожарах, рассказала эксперт.

Симакова отметила, что сейчас в России застраховано около 15-18 процентов жилого фонда. При этом сегмент страхования недвижимости развивается преимущественно за счет ипотеки. Весной 2022 года число заемщиков заметно снизилось, но эксперт заверила, что рынок ипотечного страхования сформирован на несколько десятилетий вперед. Симакова пояснила, что россияне, взявшие кредиты ранее, обязаны страховать дома и квартиры весь период выплаты ипотеки — в течение 15-30 лет.

По данным специалистки, охотнее всего владельцы недвижимости страхуют ее от пожара — с таким запросом поступает 75 процентов обращений. Помимо этого, популярно страхование жилья от взрывов бытового газа, затопления водой из инженерных коммуникаций, поджогов, кражи имущества, хулиганства, падения деревьев, летательных средств, опор ЛЭП и прочего.

Ранее эксперты предсказали повышение в России спроса на загородные дома на фоне введения льготной ипотечной программы на самостоятельное строительство. Тем не менее такая динамика практически не скажется на спросе на городские квартиры, так как многие не готовы постоянно жить в частном доме.