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Польша нарастит добычу нефти и газа

Польская энергокомпания PGNiG инвестирует $160 млн в добычу нефти и газа

Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

Польская энергетическая компания PGNiG в течение четырех лет инвестирует 700 миллионов злотых (160 миллионов долларов) в два крупнейших месторождения нефти и природного газа в стране. Она планирует продлить срок их эксплуатации на 15-20 лет и нарастить добычу ископаемого топлива, следует из сообщения на сайте PGNiG.

В заявлении указано, что энергетическая компания вкладывает средства в месторождения Любятув и Дембно. Там в основном добывается нефть в объеме 480 тысяч тонн в год, что составляет около 75 процентов от общего производства компании. PGNiG предполагает, что бурение дополнительных пяти скважин в рамках проекта позволит добыть еще 440 тысяч тонн нефти.

Также компания использует технологии искусственного интеллекта, вложенные средства пойдут на модернизацию систем, установку компрессоров, строительство генератора электроэнергии, что позволит подключить к эксплуатации три скважины с месторождения природного газа «Ружаньско». Там PGNiG планирует добывать около 80 миллионов кубометров газа в год.

Вопросы наращивания собственной добычи в Польше актуальны на фоне энергетического кризиса и отказа страны от поставок топлива из России после начала военной операции Москвы на Украине. В апреле Варшава запретила импорт угля, а затем не стала соглашаться на новую схему оплаты газа, предложенную Москвой, что также привело к остановке поставок.

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Платон Щукин
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