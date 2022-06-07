Побывавшая в Абхазии туристка описала отдых словами «цивилизация на минималках»

Читательница «Тонкостей туризма» посоветовала не жаловаться на сервис в Абхазии

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в Абхазии, посоветовала «брать лучшее везде и не жаловаться на низкий уровень сервиса там, где такое слово и не знают». Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, для отдыха она специально выбирала отдаленное место, чтобы меньше контактировать с людьми и наслаждаться природой — до размещения ей пришлось ехать четыре часа от аэропорта Адлера. Так, тур на двоих с перелетом, трансфером и трехразовым питанием обошелся в 49 тысяч рублей.

«А тут кругом никого и ничего, все блага цивилизации на минималках. Есть аптека, есть магазинчик с примитивным набором товаров, есть кафе. Для кого-то это минус, а нам нравится», — описала местоположение пансионата читательница портала.

Туристка призналась, что формат отдыха напомнил ей пионерский лагерь советских времен — например, в качестве «привета из прошлого» она упомянула про кисель, компот из сухофруктов и молочный гречневый суп. Тем не менее путешественница считает Абхазию «неплохим местом для отдыха простых граждан».

«Не совсем понимаю негативные отзывы, неужели вы не знаете куда едете? Абхазия — очень красивая, но очень бедная страна», — подытожила россиянка.

Ранее в мае российская туристка съездила в Абхазию и полностью разочаровалась поездкой. Как рассказала девушка, на рынке и в ресторанах можно с легкостью столкнуться с хамством и фамильярностью, также ее возмутил мусор у популярных достопримечательностей и большое количество нелегальных гидов.