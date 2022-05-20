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Разочарованная отдыхом в Абхазии россиянка посоветовала «пахать» над сервисом

Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии

Фото: Viktor Pogontsev / Globallookpress.com

Отдохнувшая в Абхазии россиянка рассказала, почему она больше никогда не вернется в страну. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница решила поехать в Абхазию спонтанно, так как отдых в Сочи показался ей слишком скучным. Однако в итоге она полностью разочаровалась поездкой. Во-первых, автор отметила «полный упадок» туристической инфраструктуры — даже у популярных достопримечательностей она заметила мусор, а также обратила внимание на большое количество нелегальных гидов.

Во-вторых, читательница портала пожаловалась на низкий уровень сервиса и посоветовала над ним «пахать и пахать». По ее словам, на рынке и в ресторанах можно с легкостью столкнуться с хамством и фамильярностью. «Многие ведут себя очень по-хамски, с малознакомыми людьми сразу переходят на "ты"», — заявила она.

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Кроме того, автору не понравилась организация экскурсий — гиды меняли программу на ходу по своему усмотрению и постоянно конфликтовали с окружающими. «Стиль вождения у водителя кавказский. Доехал и слава Богу. Куча заездов в непонятные лавки его друзей и знакомых», — возмутилась туристка.

Единственным достоинством Абхазии она назвала природу, которая показалась ей гораздо живописнее, чем в соседнем Краснодарском крае. «На третий день пребывания в Абхазии вернулись в Сочи, были даже немного этому рады», — резюмировала россиянка.

Ранее в мае в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о значительном снижении стоимости отдыха в Абхазии в весенне-летний период. Владельцы местных гостиниц и пансионатов начали предлагать туроператорам скидки на проживание от 10 до 25 процентов на заезды со второй половины мая и до середины июня.

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Мария Гейн
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