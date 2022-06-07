Курьер на электровелосипеде сбил в Москве бывшего главреда Vogue

Курьер на электровелосипеде сбил в Москве бывшего главреда российского Vogue Долецкую

Бывший главный редактор российской версии журнала Vogue Алена Долецкая получила травмы из-за наезда курьера на электровелосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации издания, неизвестный сбил журналистку в Кропоткинском переулке в Москве. Отмечается, что врачи диагностировали у нее закрытый перелом руки.

Согласно публикации, виновник аварии скрылся с места преступления, на данный момент его личность устанавливается. Известно, что полиция проводит проверку по факту случившегося.

UPD: сотрудники пресс-службы Delivery Club заявили, что личность курьера-нарушителя предварительно установлена. «Он заблокирован до окончания расследования правоохранительными органами. Если вина курьера подтвердится, он будет заблокирован окончательно», — говорится в заявлении.

Ранее россиянин на электросамокате насмерть сбил пенсионерку в Москве в районе Ивановское. Выяснилось, что после наезда 83-летнюю женщину увезли в реанимацию с переломом черепа, ребер и ноги. Медики не смогли спасти пожилую россиянку — она скончалась на следующий день после госпитализации.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» врач Сергей Хомяков назвал самые частые травмы при катании на самокатах. Среди них черепно-мозговые — такие травмы часто бывают несовместимы с жизнью, подчеркнул специалист, добавив, что также встречаются переломы костей и ушибы грудного и поясничного отдела позвоночника.