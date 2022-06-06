Россиянин на электросамокате насмерть сбил пенсионерку

В Москве мужчина на электросамокате насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку

В Москве в районе Ивановское мужчина насмерть сбил 83-летнюю женщину на электросамокате. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, после наезда пенсионерку увезли в реанимацию с переломом черепа, ребер и ноги. Врачи не смогли спасти пожилую россиянку — она скончалась на следующий день после госпитализации.

В мае 2021 года 17-летний подросток сбил на электросамокате пятилетнего ребенка — он получил тяжелые травмы. В отношении водителя самоката возбудили уголовное дело.

Ранее разговоре с «Лентой.ру» врач Сергей Хомяков назвал самые частые травмы при катании на самокатах. Среди них черепно-мозговые — такие травмы часто бывают несовместимы с жизнью, подчеркнул специалист, добавив, что также часто встречаются переломы костей и ушибы грудного и поясничного отдела позвоночника.