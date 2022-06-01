Подросток на электросамокате сбил пятилетнего ребенка в российском городе

В Колпашеве будут судить подростка, сбившего на электросамокате пятилетнего ребенка

В Томской области 17-летний подросток предстанет перед судом после того, как сбил на электросамокате пятилетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры .

По данным ведомства, инцидент произошел в мае 2021 года на улице Кирова в городе Колпашеве. Ребенок в сопровождении взрослого переходил дорогу по пешеходному перехожу, когда на него совершил наезд управляющий электросамокатом подросток. В результате пострадавший пятилетний мальчик получил тяжкие телесные повреждения.

В отношении подростка было возбуждено дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»), которое предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

В России электросамокатчики часто становятся как виновниками, так и жертвами дорожных происшествий. В апреле в Башкирии во дворе жилого дома 7-летнего ребенка на электросамокате сбил мусоровоз. На кадрах с камер наблюдения видно, как мальчик выехал прямо перед машиной. В ноябре 2021 года в Москве подросток на электросамокате сбил пожилую женщину, после чего скрылся. 77-летнюю женщину госпитализировали с переломом плеча и черепно-мозговой травмой.

В марте Верховный суд России разрешил отнести электросамокаты к транспортным средствам из-за скорости передвижения. В разговоре с «Лентой.ру» автоюрист Лев Воропаев объяснил, что теперь водители некоторых видов этого транспорта должны будут сдавать экзамены на права категории «М».