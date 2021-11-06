Сбившего на электросамокате пожилую москвичку подростка доставили в полицию

Подростка, который на электросамокате сбил пожилую женщину в Москве, доставили в полицию

Подросток, который сбил на электросамокате пожилую женщину в Москве, доставлен в полицию. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД России.

В ведомстве рассказали, что 13-летнего подростка и его родителей опросили сотрудники полиции.

Решается вопрос о привлечении ребенка к административной ответственности, заявили в МВД.

Несовершеннолетний сбил на электросамокате пожилую женщину на Манежной площади в центре столицы 5 ноября. После наезда на пешехода виновник скрылся с места происшествия. В результате столкновения 77-летняя москвичка получила перелом плеча и черепно-мозговую травму.

Ранее в МВД назвали число погибших в авариях с электросамокатами. По данным ведомства, жертвами таких ДТП стали десять человек, еще 438 пострадали.