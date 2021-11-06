Установлена личность сбившего пожилую женщину водителя электросамоката

Установлена личность водителя электросамоката, сбившего пожилую женщину в центре Москвы. Им оказался 13-летний подросток, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что пострадавшая пенсионерка сейчас находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел накануне, 5 ноября, на Манежной площади в центре столицы. Сообщалось, что после наезда на пешехода виновник скрылся с места происшествия. В результате столкновения 77-летняя москвичка получила перелом плеча и черепно-мозговую травму.

Ранее в Министерстве внутренних дел России рассказали, что с начала года в авариях с электросамокатами погибло 10 человек, еще 438 пострадали. Всего за девять месяцев 2021 года зафиксировано 416 аварий с использованием средств индивидуальной мобильности. В их число, помимо электросамокатов, входят гироскутеры, сегвеи, моноколеса и прочие. Это больше, чем в аналогичный период 2020 года, на 51,27 процента.

