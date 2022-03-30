Юрист разъяснил последствия признания электросамокатов транспортным средством

Юрист Вопропаев рассказал о необходимости получения прав водителям части электросамокатов

После заявления Верховного суда России о признании электросамокатов транспортными средствами, водители некоторых видов этого средства передвижения должны будут сдавать экзамены на права на категорию «М», заявил автоюрист Лев Воропаев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что теперь за несоблюдение ПДД и вождение в пьяном виде нарушителей будут лишать всех категорий прав.

Верховный суд РФ разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. Юрист разъяснил последствия этого решения.

Новые правила

«Теперь транспортным средством признается любое средство с мощностью больше четырех киловатт или объемом двигателя более 50 кубических сантиметров. Если эти параметры превышены, то это уже не самокат, а скутер и на него нужны права категории "М". И теперь, если человек управляет таким транспортным средством без прав, ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А если он управляет им в состоянии алкогольного опьянения, то его уже лишат всех категорий. Ну и, конечно, предусмотрена ответственность за попадание в ДТП», — сказал Воропаев.

Городских прокатов электросамокатов нововведение, по словам автоюриста, скорее всего, не коснется: еще в прошлом году, когда против самокатчиков пошла волна общественного возмущения, компании-собственники электросамокатов начали переоснащать свои парки, закупая самокаты, попадающие под нужные характеристики. То есть, с мощностью меньше четырех киловатт.

«Таким образом, большинство этих самокатов не попадает под категорию транспортных средств, где нужно водительское удостоверение. Но все же и без этих городских прокатов у нас очень много людей, разъезжающих на электросамокатах с высокими мощностями, и здесь, действительно, необходимо регулирование», — считает автоюрист.

Он допустил, что в этом году внимание сотрудников правоохранительных органов к электросамокатчикам будет повышенным.

«Еще в прошлом году, когда пошла эта волна, их начали активно останавливать, ловить пьяных, лишать прав, штрафовать. То есть, когда есть команда, есть и активность. Конечно, особое внимание следовало бы уделить категории пьяных водителей. Большинство граждан ведь не знает, что электросамокат — это транспортное средство, еще и довольно травмоопасное. Так что гайки, я думаю, будут закручивать», — заключил собеседник «Ленты.ру».