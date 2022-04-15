Россиянин на мусоровозе сбил ребенка на электросамокате и попал на видео

В Башкирии мусоровоз сбил 7-летнего ребенка на электросамокате

В Башкирии мусоровоз сбил 7-летнего ребенка на электросамокате. Видео с камеры наблюдения опубликовал паблик «Плохие новости» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городе Салават. На кадрах видно, как во время движения мусоровоза по дворовой территории прямо перед ним выезжает ребенок на самокате. Прежде чем затормозить, машина успевает сбить мальчика и задеть его ноги передними колесами. Находясь на земле, ребенок начинает сильно кричать и звать родителей. Водитель выходит из машины и пытается ему помочь.

По информации авторов поста, мальчика госпитализировали с травмами.

С 1 января по 5 ноября 2021 года в авариях с участием электросамокатчиков в России погибли 10 человек и еще 438 пострадали. Так, 6 июля в Москве машина насмерть сбила дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, которая на самокате пересекала дорогу по пешеходному переходу. Виновника ДТП приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. В ноябре того же года в Москве подросток на электросамокате сбил пожилую женщину, после чего скрылся. 77-летняя женщина получила перелом плеча и черепно-мозговую травму.

Ранее Верховный суд России разрешил отнести электросамокаты к транспортным средствам из-за скорости передвижения. Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Лентой.ру» пояснил, что теперь водители некоторых видов этого транспорта должны будут сдавать экзамены на права категории «М».