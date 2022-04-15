Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин на мусоровозе сбил ребенка на электросамокате и попал на видео

В Башкирии мусоровоз сбил 7-летнего ребенка на электросамокате

В Башкирии мусоровоз сбил 7-летнего ребенка на электросамокате. Видео с камеры наблюдения опубликовал паблик «Плохие новости» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городе Салават. На кадрах видно, как во время движения мусоровоза по дворовой территории прямо перед ним выезжает ребенок на самокате. Прежде чем затормозить, машина успевает сбить мальчика и задеть его ноги передними колесами. Находясь на земле, ребенок начинает сильно кричать и звать родителей. Водитель выходит из машины и пытается ему помочь.

По информации авторов поста, мальчика госпитализировали с травмами.

С 1 января по 5 ноября 2021 года в авариях с участием электросамокатчиков в России погибли 10 человек и еще 438 пострадали. Так, 6 июля в Москве машина насмерть сбила дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, которая на самокате пересекала дорогу по пешеходному переходу. Виновника ДТП приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. В ноябре того же года в Москве подросток на электросамокате сбил пожилую женщину, после чего скрылся. 77-летняя женщина получила перелом плеча и черепно-мозговую травму.

Ранее Верховный суд России разрешил отнести электросамокаты к транспортным средствам из-за скорости передвижения. Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Лентой.ру» пояснил, что теперь водители некоторых видов этого транспорта должны будут сдавать экзамены на права категории «М».

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Американские дроны-камикадзе применили против российских танков в ДНР
В ЛДПР прокомментировали вероятность прихода в партию Рогозина
Раскрыты обстоятельства взрыва в московском частном доме
Билли Айлиш впервые появится в «Симпсонах»
В Совфеде назвали страну для переезда американских биолабораторий с Украины
Россиянин на мусоровозе сбил ребенка на электросамокате и попал на видео
В Литве предложили сделать 9 мая «днем памяти жертв геноцида на Украине»
Цены на жилье в России начали снижаться
Глава ДНР пообещал отстроить Мариуполь
Легионер «Динамо» удивился уровню футбола в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.