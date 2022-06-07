В России пообещали ответить на поставки дальнобойных ракет США на Украину

Посол Антонов заявил, что Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине

Поставки США Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) не изменят положения дел, Москва ответит на эти действия, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

По поводу дальнобойных систем, которых «жаждет киевский режим» возникает много разговоров и спекуляций, отметил он. «Никакие западные системы не изменят положения дел на земле», — прокомментировал Антонов.

Он также пообещал, что в случае поставок дальнобойных ракет, Москва ответит Западу. «Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — пообещал он.

31 мая стало известно, что Пентагон хочет поставить украинским войскам РСЗО GMLRS и обширный боекомплект управляемых ракет XM-31, дальность которых может превышать 60 километров.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что страна поставит Украине РСЗО HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.