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В России пообещали ответить на поставки дальнобойных ракет США на Украину

Посол Антонов заявил, что Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Поставки США Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) не изменят положения дел, Москва ответит на эти действия, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

По поводу дальнобойных систем, которых «жаждет киевский режим» возникает много разговоров и спекуляций, отметил он. «Никакие западные системы не изменят положения дел на земле», — прокомментировал Антонов.

Он также пообещал, что в случае поставок дальнобойных ракет, Москва ответит Западу. «Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки», — пообещал он.

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31 мая стало известно, что Пентагон хочет поставить украинским войскам РСЗО GMLRS и обширный боекомплект управляемых ракет XM-31, дальность которых может превышать 60 километров.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что страна поставит Украине РСЗО HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.

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Марина Совина
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