Раскрыта польза рукколы

Нутрициолог Ивашкевич сообщила о пользе рукколы для страдающих от диабета людей

Клинический психолог-диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич раскрыта пользу рукколы. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По ее словам, этот продукт имеет богатый состав. Она отметила, в рукколе содержится фолиевая кислота, магний, витамины С и А, клетчатка, а также железо, кальций и фитохимические вещества. Она также добавила, что у продукта низкая калорийность.

Ивашкевич посоветовала добавлять рукколу в свой рацион людям, которые страдают от диабета и имеют проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, специалист отметила такие полезные свойства рукколы, как оздоровление глаз, улучшение работы мозга, помощь в усвоении кальция, а также укрепление иммунитета.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала устраивать два небольших приема пищи в течение дня между завтраком, обедом и ужином. Специалист назвала лучшим вариантом перекуса фрукты и овощи. Во время второго завтрака и полдника она посоветовала есть яблоки, перцы, помидоры, орехи, орехи с сухофруктами или нежирный йогурт с натуральными ягодами.