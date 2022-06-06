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Названы лучшие варианты перекусов

Диетолог Елена Соломатина посоветовала есть фрукты и овощи во время перекуса

Фото: Natalie Grainger / Unsplash

Диетолог Елена Соломатина посоветовала устраивать два небольших приема пищи в течение дня между завтраком, обедом и ужином. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист назвала лучшим вариантом перекуса фрукты и овощи. Во время второго завтрака и полдника она посоветовала есть яблоки, перцы, помидоры, орехи, орехи с сухофруктами или нежирный йогурт с натуральными ягодами.

По словам диетолога, если основной прием пищи был пропущен, то перекус должен быть насыщенным. «Если это перекус вместо обеда (допустим, нет возможности пообедать), то в этом случае он будет более плотным. Это может быть цельнозерновая булка с любой намазкой. Например, на основе авокадо. Или томатная паста с зеленью, специями и чесноком. Дальше это может быть кусок нежирного мяса (курица, индейка, телятина, говядина), рыба. И, например, салатный лист, огурец, перец или томат», — рассказала диетолог.

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Соломатина посоветовала во время перекусов пить смузи из кисломолочных продуктов. «Например, можно взбить огурцы, чеснок, зелень. Более сладкий вариант — банан или любые ягоды. Можно в смузи, чтобы он был достаточно густым, добавить творог. Можно потом добавить ложку меда, но не в миксер, а уже после приготовления. Такой перекус заменяет почти полноценный обед», — отметила она.

Тем, кто ужинает за три часа до сна или еще раньше, диетолог рекомендует сделать правильный перекус перед сном. По ее словам, это могут быть два яичных белка, нежирный молочный продукт или кефир, однако в составе не должно быть плотных добавок вроде бананов.

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Рузанна Акмалтдинова
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