Путин сообщил о минимальном уровне безработицы в России за всю историю

Путин сообщил, что уровень безработицы в РФ составил 4% и стал минимальным за всю историю

Уровень безработицы в России в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений. Об этом во вторник, 7 июня, в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«В сегодняшних условиях это очень серьезное достижение», — заметил глава государства. При этом, по его словам, риски на рынке труда по-прежнему сохраняются, так что ситуацию необходимо держать под контролем.

Глава государства также проинформировал, что со второй половины мая рост цен в России остановился, и инфляция в настоящее время находится на нуле.

3 июня в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда доложили, что число зарегистрированных безработных в России к 30 мая возросло до 686,4 тысячи человек.

Однако, по словам Голиковой, число вакансий превышает численность официально безработных граждан более чем в три раза.