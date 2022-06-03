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В России подсчитали число безработных

Вице-премьер Голикова заявила о росте числа безработных в России до 686 тысяч за неделю

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Число зарегистрированных безработных в России к 30 мая возросло до 686,4 тысячи человек. Соответствующие подсчеты привели в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, пишет «Интерфакс».

«Численность зарегистрированных безработных граждан с 23 по 30 мая увеличилась на 11,5 тысячи человек — до 686,4 тысячи граждан», — уточнили в аппарате.

Стало больше и тех, кто работает в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели: их число достигло 130,2 тысячи человек, увеличившись в тот же период на 2,7 тысячи. Число работников в простое возросло на 1,2 тысячи, до 131,9 тысячи человек.

Однако, по словам Голиковой, число вакансий превышает численность официально безработных граждан более чем в три раза. Вице-премьер также добавила, что продолжается рост числа вакансий на портале «Работа в России». На сегодняшний день соискателям доступно более 2,25 миллиона предложений о работе, пояснила она.

В середине мая Голикова сообщала, что с марта число безработных россиян, официально зарегистрированных в службе занятости, выросло на четыре тысячи человек. По ее словам, ранее такая тенденция не проявлялась. В апреле аналитики предполагали, что безработица в России по итогам текущего года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала.

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Платон Щукин
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