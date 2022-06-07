Российский полицейский подал жалобу на приговор за госизмену в пользу Украины

Осужденный за шпионаж в пользу Украины подполковник МВД РФ обжаловал приговор в 13 лет

Бывший начальник отдела МВД по Золотухинскому району Курской области подполковник Дмитрий Борзенков обжаловал приговор в виде 13 лет лишения свободы, вынесенный ему за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из картотеки Курского областного суда следует, что осужденный полицейский подал апелляционную жалобу, которая была принята к рассмотрению. Дата слушаний по ней пока не назначена. Адвокат Александр Гладких, представляющий интересы Борзенкова, отказался давать комментарий по делу без разрешения своего подзащитного.

21 апреля Курский областной суд приговорил Борзенкова к 13 годам, признав виновным в госизмене. Он также был оштрафован на 200 тысяч рублей и лишен звания подполковник полиции. По данным СМИ, он мог передавать секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ) о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники. В частности, в Киеве проявляли интерес к перемещениям ЗРК «Бук», состоящих на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия на материалах дела грифа «Секретно».

О задержании Борзенкова сотрудниками ФСБ стало известно летом 2020 года. Он был отстранен от службы в МВД на время следствия. По итогам служебной проверки его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В обращении к россиянам глава государства Владимир Путин пояснил, что пойти на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).