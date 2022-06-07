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Ученые научились предсказывать продолжительность жизни по дыханию

Times Now: люди с одышкой умирают раньше людей с ровным дыханием

Фото: Motoki Tonn / Unsplash

Ученые из Австралии научились предсказывать продолжительность жизни по дыханию. О том, что влияет на продолжительность жизни и кто находится в зоне риска ранней смерти, рассказало издание Times Now.

Авторы статьи, сославшись на 22-летнее исследование австралийских коллег из рецензируемого медицинского журнала Respirology, рассказали, что по дыханию можно определить, будет человек жить долго или нет.

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Эксперты пришли к выводу, что люди с одышкой живут меньше тех, у кого дыхание ровное. Те, кто дышит сбивчиво, независимо от того, курит или нет, чаще умирают раньше. Кашель у курильщиков и хрипы у тех, кто расстался с пагубной привычкой, также являются тревожными сигналами.

«Симптомы проблем с дыханием предсказывают смерть не только у пожилых людей. Все те, кто страдает от одышки, должны сразу обращаться за лечением», — объяснила исследователь Кейт Петри.

По оценкам ученых, курение по-прежнему остается одним из наиболее важных факторов, влияющих на риск смерти от сердечных заболеваний или рака.

Ведущий автор исследования отметил, что, даже если пожилые люди испытывают легкие проблемы с дыханием, своевременная диагностика при регулярных осмотрах у врача поможет справиться с проблемами здоровья и, соответственно, продлить годы жизни.

Ранее ученые назвали привычки, провоцирующие преждевременное старение. Среди них оказались любовь к солнечным ваннам, сладким газированным напиткам, курение и малоподвижный образ жизни.

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Вера Владзиевская
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