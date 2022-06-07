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Россиян предупредили о дефиците билетов на автобусы в Крым и Краснодарский край

Туроператоры сообщили о дефиците мест на автобусные туры на юг России в июне

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Туроператоры предупредили российских путешественников о надвигающемся дефиците мест на чартерные автобусные туры, следующие на черноморские курорты Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в пресс-службе «Интурист» рассказали, что глубина бронирований путевок на юг России достигает показателей второй половины августа. «На июнь почти все продано. Стоимость недельного автобусного тура с заездом в начале июля на двоих составляет от 27,7 тысячи рублей в трехзвездочном отеле Анапы и от 29,8 тысячи рублей на семь ночей с размещением на базе отдыха в Крыму», — добавили в турфирме. В стоимость отдыха входят билеты на автобус из Москвы до пункта назначения и обратно, трансфер и проживание в отеле с выбранным типом питания.

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Автобусные туры предлагает и туроператор «Дельфин», также в компании можно забронировать только переезд. Путешествие в Анапу, например, обойдется одному туристу в четыре тысячи рублей в одну сторону, в Алушту — в пять тысяч рублей. Время в пути до Анапы составляет около 22–24 часов, в Крым — 25–27 часов в зависимости от загрузки дороги.

Ранее российских туристов предупредили о дефиците мест в отелях Сочи в начале летнего сезона. Так, сочинские гостиницы и санатории на начало июня заполнены в среднем на 80 процентов. При этом отмечается, что свободных мест в популярных у отдыхающих объектах размещения до конца лета уже нет.

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Валентина Процкова
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