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Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Сочи

Россиянам сообщили, что отели Сочи на начало летнего сезона заполнены на 80 процентов

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российских путешественников предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Сочи в начале летнего сезоне. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что на фоне временного закрытия аэропортов на ряде курортов Краснодарского края и Крыма отечественные туристы начали чаще выбирать в качестве места для отдыха Сочи, воздушная гавань которого используется как временный хаб для полетов за рубеж.

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Так, сочинские отели и санатории на конец мая-начало июня заполнены в среднем на 80 процентов. При этом отмечается, что свободных мест в популярных у туристов объектах размещения до конца лета уже нет — россияне начали бронировать гостиницы еще с начала зимы. По прогнозам экспертов туррынка, до конца сентября курорт ожидает принять около 4,5 миллиона гостей.

Ранее сообщалось, что самым выгодным месяцем для летнего отпуска в 2022 году является август. Так, директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин пояснил, что чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоимость одного рабочего дня.

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Валентина Процкова
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