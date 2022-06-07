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Блинкен обвинил Россию в шантаже

Госсекретарь Блинкен: Россия занимается шантажом, а не решением продовольственного кризиса
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Leah Millis / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 6 июня, выступил с обвинением в том, что Россия занимается шантажом, а не содействием решению мирового продовольственного кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Блинкена, президент России Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия» и добивается того, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». «Иными словами, если выражаться попросту, это шантаж», — заявил глава Госдепа США в ходе онлайн-мероприятия, посвященному вопросам продовольственной безопасности.

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Как считает глава американского внешнеполитического ведомства, сейчас Украина не может перевезти зерно «из-за российской военно-морской блокады». Согласно его оценке, «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 миллионов тонн пшеницы».

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес Москвы, которые касаются продовольственного кризиса, — это перекладывание «с больной головы на здоровую». Он заявил, что российская сторона обращает внимание на намерение Запада «переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия». Путин также говорил, что вывезти украинское зерно через Белоруссию является самым простым путем решения проблемы, однако для этого необходимо снять санкции с Минска.

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Марина Совина
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