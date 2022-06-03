Путин прокомментировал обвинения в продовольственном кризисе в адрес России

Путин заявил, что Запад с обвинениями России перекладывает с больной головы на здоровую

Обвинения в адрес России, касающиеся продовольственного кризиса, — это перекладывание «с больной головы на здоровую», заявил президент Владимир Путин в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Он заметил, что Москва обращает внимание на намерение Запада «переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия». «Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы», — прокомментировал он, связав проблемы с шагами западных государств.

Перспективы нехватки продовольствия в мире, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, ряд специалистов связывает в том числе и трудностями с экспортом зерна с Украины в условиях проведения российской военной операции. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в мае заявлял, что «российская сторона совершенно не мешает Украине по железной дороге вывозить зерно» — через Польшу.

Путин, в свою очередь, 3 июня заявил, что проще всего зерно вывезти через Белоруссию. Для этого необходимо снять санкции с Минска, указал он.