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Эстония высказалась за усиление восточного крыла НАТО

Премьер Эстонии Каллас: саммит НАТО должен принять решение усилить восточное крыло альянса

Фото: Paulius Peleckis / Globallookpress.com

Эстония надеется, что на предстоящем саммите в Мадриде НАТО примет решение усилить восточное крыло Североатлантического альянса, заявила премьер Эстонии Кая Каллас на встрече глав правительств стран Балтии и Германии в Вильнюсе, пишет РИА Новости.

По ее словам, союзники по НАТО разделяют позицию Эстонии. «Присутствие альянса в нашем регионе должно существенно возрасти в воздухе, на земле и на море», — высказалась она.

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Каллас отметила, что канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает эту идею. «Германия является базовой страной для батальона НАТО в Литве», — добавила она. Премьер Эстонии поблагодарила ФРГ за усилия в защите региона Балтийского моря.

Ранее стало известно, что на саммит НАТО в Испании будет приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Лидеры стран-участниц альянса должны одобрить новую стратегическую концепцию, а также утвердить новое качество военного присутствия на восточном фланге.

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Марина Совина
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