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В Нижнем Новгороде проведут бесплатные экскурсии

В Нижнем Новгороде 12 июня пройдут бесплатные экскурсии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Жители и гости Нижнего Новгорода смогут 12 июня посетить бесплатные экскурсии. Проведение экскурсий на Верхне-Волжской набережной анонсировал портал «Нижний 800».

В рамках программы экскурсии «Герои Музейной набережной» горожанам и туристам обещают рассказать об известных нижегородских ученых, архитекторах, летчиках, врачах и художниках, а также о снискавших славу и признание представителях других профессий, которые жили и работали на этой улице.

Уточняется, что местом сбора группы станет памятник Петру Нестерову. Прогулка будет продолжаться около получаса. Вместе с экскурсоводом участники экскурсии дойдут до площади Минина и Пожарского. Экскурсии будут проводиться каждые полчаса в промежутке с 11 до 18:30, для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

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Варвара Кошечкина
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