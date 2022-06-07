Кремль ответил на сообщения об отказе обсуждать статус Херсона и Запорожья

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг отказ России обсуждать статус Херсона и Запорожья

Сообщения в СМИ об отказе России обсуждать с Киевом статус Херсона и Запорожья не соответствуют действительности, опроверг эти сведения пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, это все не так. (…) Нет, это неправильная информация», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

7 июня в СМИ появилась информация о том, что в новом соглашении с Украиной не будут обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей. Отмечалось также, что и вопрос статуса Крыма и Донбасса останется закрытым для Москвы.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что на территории региона проведут референдум о вхождении субъекта в состав России. Отвечая на вопрос о сроках проведения референдума, он заметил, что впереди еще много работы.

1 июня глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что власти хотят, чтобы регион присоединился к России в качестве федерального округа. Он отметил, что будущее региона только с Россией.