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В Херсонской области проведут референдум о вхождении в состав России

Стремоусов допустил проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал журналистам, что на территории региона проведут референдум о вхождении субъекта в состав России. Его слова приводит РИА Новости.

Стремоусов заявил, что в области был создан общественный совет, который будет принимать «промежуточные решения».

«Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать», — рассказал Стремоусов.

Выбор будут делать жители региона. Отвечая на вопрос о сроках проведения референдума, Стремоусов подчеркнул, что впереди еще много работы для того, чтобы люди сделали выбор «в пользу чего-то хорошего, светлого».

Ранее стало известно, что в Херсоне начнут принимать документы на российское гражданство. По словам Владимира Сальдо, сделать это можно будет в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции.

Стремоусов заявил, что регион продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза по этому вопросу. Также он добавил, что вместе с главой региона Владимиром Сальдо получит российское гражданство в ближайшее время.

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Варвара Кошечкина
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