В Запорожье начнут выдавать российские паспорта

ГУ МВД Запорожья: в Энергодаре и Бердянске откроют центры выдачи российских паспортов

Новые центры выдачи российских паспортов откроются в ближайшее время в Бердянске, Энергодаре и других городах Запорожья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУ МВД региона Алексея Селиванова.

«Мы подобрали несколько помещений в ряде городов Запорожской области. Это и Бердянск, и Энергодар, и другие населенные пункты, в которых в ближайшее время будут открываться паспортные центры», — рассказал он.

По его словам, это позволит жителям других районов региона, помимо Мелитопольского, приходить по месту своего жительства для подачи заявления на российское гражданство и не ездить для этого в Мелитополь.

Ранее стало известно, что в Херсоне начнут принимать документы на российское гражданство. По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо, сделать это можно будет в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции.