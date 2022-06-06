В Херсоне начнут принимать документы на российское гражданство

Глава херсонской ВГА Сальдо: подать на гражданство РФ можно будет в гуманитарных центрах

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в скором времени в Херсоне можно будет подать документы на российское гражданство. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Он уточнил, что сделать это можно будет в гуманитарных центрах и районных отделениях полиции. Сальдо отметил, что поток желающих получить российский паспорт в Херсонской области оказался неожиданно большим.

При этом глава херсонской ВГА подчеркнул, что власти региона пойдут «по пути увеличения точек, которые будут принимать документы» на оформление гражданства России. В том числе рассматривается вопрос открытия дополнительных административных центров в других городах области.

Ранее Сальдо заявил, что российская власть установлена в регионе навсегда. «Мы делаем все для того, чтобы люди спокойно жили, работали, планировали свое будущее, планировали будущее своих детей, планировали свой бизнес», — заявил он.