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«Газпром» отказался от моратория на банкротство

«Газпром» отказался от моратория на банкротство кредиторов в пользу выплаты дивидендов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российская газовая корпорация «Газпром» приняла решение отказаться от моратория на банкротство кредиторов в пользу выплаты дивидендов. Об этом сообщается на сайте Федресурса.

«Акционерное общество "Газпром" в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 9.1 Федерального закона № 127-ФЗ "О несостоятельности" заявляет об отказе от применения в отношении ПАО "Газпром" моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», следует из сообщения.

Таким образом, российская компания не будет подпадать под мораторий, введенный правительством 28 марта 2022 года и сохранит право на выплату дивидендов. Согласно заявлению Банка России, акционерные общества, в отношении которых не действует мораторий, могут принимать решения о начислении дивидендов за 2021 год.

Ранее сообщалось, что «Газпром» ведет переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций в сфере нефти и газа. По словам посла ЮАР Мзувукиле Макетуки, финальной стадии переговоров пока не было, но российская сторона подтверждает интерес. Дипломат объяснил приостановку работы в этой сфере тем, что у ЮАР налажены отношения со всем миром, в том числе с США и Германией, так что санкции Запада в отношении России ставят их в трудное положение.

Марина Совина
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