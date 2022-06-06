Африканские компании приостановили работу с «Газпромом»

Посол ЮАР Макетука заявил о приостановке контактов южноафриканских компаний с «Газпромом»

Российская газовая корпорация «Газпром» ведет переговоры с южноафриканскими компаниями на предмет инвестиций в сфере нефти и газа, проект с Sasol находится на стадии согласования. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол ЮАР Мзувукиле Макетука.

По его словам, финальной стадии переговоров пока не было, но российская сторона подтверждает интерес. Тем не менее с 24 февраля вся работа в этой сфере приостановилась.

Макетука объяснил, что у ЮАР налажены отношения со всем миром, в том числе с США и Германией, так что санкции Запада в отношении России, введенные в ответ на действия российской армии на территории Украины, ставят их в трудное положение. «Как им продолжать сотрудничать с Россией, когда американцы угрожают им?» — поинтересовался дипломат.

Он отметил, что, скорее всего, США примут закон, накладывающий санкции на все африканские компании за сотрудничество с Россией, а в Европе многие его поддержат.

Также посол не смог ответить на вопрос, посетят ли министры из ЮАР Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 15 по 18 июня. Макетука подтвердил, что несколько министров получили приглашения, но пока не ответили на них. В свою очередь он пообещал, что посольство обязательно примет участие в мероприятии.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Африканского союза, главой Сенегала Маки Саллом заявил о важности развитий отношений с государствами Африки. По его словам, Москва всегда поддерживала африканские страны в борьбе с колониализмом.