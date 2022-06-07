Украина не получила обещанные немцами каски

Советник главы офиса Зеленского Арестович: Киев до сих пор не получил 5 тысяч касок от ФРГ

Украина пока не получила пять тысяч касок, которые ей обещала поставить Германия. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает РИА Новости.

Он пожаловался на то, что в Киеве «мучительно пытаются понять», какое вооружение Германия поставила Украине, и призвал немецкий народ «разобраться со своими политиками». «Пока еще хочу видеть пять тысяч касок, которые они нам поставили», — подчеркнул Арестович.

При этом советник главы офиса украинского лидера отметил, что Берлин передал Киеву гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.

О намерении Германии направить Вооруженным силам Украины (ВСУ) пять тысяч касок в качестве гуманитарной помощи стало известно еще в конце января. К такому решению немецкие власти пришли из-за обострения ситуации в Донбассе.