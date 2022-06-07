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Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах и позволяющий контролировать их деятельность, принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По мнению авторов проекта, в нынешнем законодательстве содержатся разрозненные положения об иноагентах. В документе они уточняют такие понятия, как «политический деятель», «иностранный источник», «иностранный агент» и «иностранное влияние».

Согласно инициативе, иноагентами могут быть признаны физлица любого гражданства, российские или иностранные юрлица, а также общественные объединения и иностранные структуры при условии, что они «получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России».

Кроме того, предлагается ввести единый реестр иноагентов вместо существующих четырех. Порядок включения и исключения из него также определяется законопроектом.

Ранее правительство России высказало несколько замечаний к законопроекту и предложило добавить в документ положение о праве кабмина устанавливать требования к размещению маркировки иноагента.

Документ был внесен в Госдуму 25 апреля. Предполагается, что он должен упросить процедуру выхода физлиц из реестра, а также отменить маркировку личных фото в соцсетях.

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Константин Лысяков
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